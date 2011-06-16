Под Петербургом мужчина попытался вскрыть банкомат

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские задержали подозреваемого в попытке вскрыть банкомат в Тосненском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 декабря правоохранителям поступила информация о том, что в помещении одно из банков в Ульяновке совершена попытка вскрытия банкомата. Сработала сигнализация, после чего неизвестный скрылся.

Уже днем накануне в том же поселке на улице Энгельса по подозрению в совершении этого преступления задержали мужчину 1989 года рождения. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

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Фото: Piter.TV