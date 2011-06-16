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Под Петербургом мужчина попытался вскрыть банкомат
Сегодня, 11:15
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Под Петербургом мужчина попытался вскрыть банкомат

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Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 

Полицейские задержали подозреваемого в попытке вскрыть банкомат в Тосненском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 11 декабря правоохранителям поступила информация о том, что в помещении одно из банков в Ульяновке совершена попытка вскрытия банкомата. Сработала сигнализация, после чего неизвестный скрылся. 

Уже днем накануне в том же поселке на улице Энгельса по подозрению в совершении этого преступления задержали мужчину 1989 года рождения. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 

Ранее на Piter.TV: налетчик ограбил банк в Новосибирске на 9 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: банкомат, кража, ульяновка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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