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Налетчик ограбил банк в Новосибирске на 9 млн рублей

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Полиция разыскивает преступника.

Мужчина ограбил отделение банка на ,5 миллионов рублей. Соответствующий инцидент произошел на территории Новосибирска. В правоохранительных органах по региону уточнили, что около девяти часов утра в отделение "Локо-Банка" на улице Гоголя в Центральном районе города зашел неизвестный злоумышленник с оружием в руках. Ему удалось связать местных сотрудников, поместить денежные средства в сумку и скрыться с места преступления. В настоящее время подозреваемый разыскивается.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождение лица, совершившего противоправные деяния.

Ангелина Зарубина, сотрудник пресс-службы МВД по региону

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Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: кража, новосибирск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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