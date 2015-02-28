Налетчик ограбил банк в Новосибирске на 9 млн рублей

Полиция разыскивает преступника.

Мужчина ограбил отделение банка на ,5 миллионов рублей. Соответствующий инцидент произошел на территории Новосибирска. В правоохранительных органах по региону уточнили, что около девяти часов утра в отделение "Локо-Банка" на улице Гоголя в Центральном районе города зашел неизвестный злоумышленник с оружием в руках. Ему удалось связать местных сотрудников, поместить денежные средства в сумку и скрыться с места преступления. В настоящее время подозреваемый разыскивается.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождение лица, совершившего противоправные деяния. Ангелина Зарубина, сотрудник пресс-службы МВД по региону

В Москве при содействии охранника торгового центра пресечена кража платёжного терминала.

Фото и видео: Telegram / SHOT