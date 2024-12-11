В Москве при содействии охранника торгового центра пресечена кража платёжного терминала

Полиция задержала вора на месте преступления.

Российские правоохранительные органы по Москве при содействии охранника торгового центра пресекли кражу платёжного терминала. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции через социальные сети. Известно, что в ночное время суток злоумышленник пробрался в торговый центр, расположенный на проспекте Буденного.

Сначала он разбил молотком стеклянную дверь запасного выхода, а потом павильона пункта выдачи товаров, откуда планировал похитить платёжный терминал. пресс-служба МВД РФ по городу

Противоправную деятельность незваного гостя заметил сотрудник охраны ТЦ. Он обратился за помощью к оперативникам, чем помешал похитителю довести свой преступный умысел до конца. В результате прибывшие на место полицейские поймали вора. Им оказался временно проживающий на территории столицы 32-летний уроженец Удмуртии. Мужчина указал, что планировал реализовать награбленное. Материальный ущерб от деятельности преступника составил более 25 тысяч рублей. В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 158 УК РФ. Сейчас россиянин находится под стражей.

Четверо петербуржцев подозреваются в пособничестве зарубежным телефонным мошенникам.

Фото и видео: МВД Медиа