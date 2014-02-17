Четверо петербуржцев подозреваются в пособничестве зарубежным телефонным мошенникам

Подозреваемые в арендованной квартире разместили специальные технические устройства – GSM-шлюзы.

В Петербурге пресечена деятельность группы, подозреваемой в пособничестве зарубежным телефонным мошенникам. Об этом рассказала официальный представить МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские задержали четырёх участников организованной группы. В ее состав входили молодые жители Петербурга. Предварительно установлено, что международная криминальная схема работала с начала 2024 года.

Подозреваемые в арендованной квартире разместили специальные технические устройства – GSM-шлюзы. Участники группы обеспечивали бесперебойную работу сим-карт операторов сотовой связи. Также в целях конспирации регистрировали их на иностранных граждан или несуществующих лиц. По указанию мошенников на абонентские номера данных сим-карт доверчивые граждане переводили денежные средства. Затем они обналичивались или переводились в криптовалюту.

За обслуживание оборудования подозреваемые получали от своих работодателей более 10 тысяч рублей в сутки.

По местам жительства задержанных и в арендованной ими квартире изъяли 20 GSM-шлюзов, компьютерное оборудование, средства связи, сим-карты, криптокошелек, карты памяти.

На данный момент установлено четверо потерпевших от противоправной деятельности подозреваемых. По предварительным данным, пострадавшими могут быть сотни россиян.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге пресекли теневую банковскую деятельность.

Видео: Telegram/ Ирина Волк