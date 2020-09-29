В Петербурге пресекли теневую банковскую деятельность

Предварительно установлено, что нелегальный бизнес существовал около двух лет.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали местного жителя. Он подозревается в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что нелегальный бизнес существовал около двух лет. Без соответствующих разрешительных документов злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого он арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 172 УК РФ. В квартире задержанного и офисных помещениях были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Недавно под Петербургом была пресечена деятельность подпольной нарколаборатории по производству амфетамина.

Видео: МВД