Под Петербургом пресечена деятельность подпольной нарколаборатории по производству амфетамина

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В Ломоносовском районе правоохранители пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по производству амфетамина. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нарколаборатория действовала с декабря прошлого года, доставка осуществлялась контактным способом из рук в руки. За синтез запрещенного товара отвечал 43-летний мужчина. В ходе обыска в постройках на его участке в садоводческом товариществе "Новоропшинское" изъяли два свертка с порошками-прекурсорами общей массой 994,8 грамма, сверток с порошкообразным веществом и сверток с растительным веществом.

По результатам экспертизы вещества являются кокаином и каннабисом объемами 0,1 грамма и 0,28 грамма соответственно. Кроме того, были обнаружены и изъяты девять емкостей объемом около 120 литров с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование, колба Бунзена, защитная маска, электронные весы и фольга. Житель Всеволожского района в возрасте 54 лет доставлял готовый амфетамин до потребителей.

В ходе личного досмотра у последнего нашли и забрали сверток с веществом белого цвета, в котором, согласно результатам экспертизы, оказалось 1,25 грамма амфетамина.

Мужчин задержали 7 декабря. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В отношении одного из них проводятся процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: закладчика интернет-магазина по продаже наркотиков в Петербурге отправили в колонию на 6 лет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти