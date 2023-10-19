Закладчика интернет-магазина по продаже наркотиков в Петербурге отправили в колонию на 6 лет

Петербуржец был задержан 22 мая на улице Володарского в Сестрорецке, тогда у него изъяли около 150 граммов мефедрона.

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом 5 декабря сообщили в надзорном ведомстве.

Суд установил, что фигурант работал курьером в интернет-магазине, распространяющем наркотики. Подсудимый забирал в тайниках "мастер-клады" с запрещенными веществами, раскладывал их по пакетикам, а после, с целью дальнейшего сбыта, оборудовал тайники, о чем информировал оператора.

Петербуржец был задержан 22 мая на улице Володарского в Сестрорецке, тогда у него изъяли около 150 граммов мефедрона.

Сестрорецкий районный суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца приговорили к 6 годам лишения свободы за перевозку наркотиков в каршеринге.

Фото: Piter.TV