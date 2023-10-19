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Закладчика интернет-магазина по продаже наркотиков в Петербурге отправили в колонию на 6 лет
Сегодня, 14:40
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Закладчика интернет-магазина по продаже наркотиков в Петербурге отправили в колонию на 6 лет

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Петербуржец был задержан 22 мая на улице Володарского в Сестрорецке, тогда у него изъяли около 150 граммов мефедрона.

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом 5 декабря сообщили в надзорном ведомстве. 

Суд установил, что фигурант работал курьером в интернет-магазине, распространяющем наркотики. Подсудимый забирал в тайниках "мастер-клады" с запрещенными веществами, раскладывал их по пакетикам, а после, с целью дальнейшего сбыта, оборудовал тайники, о чем информировал оператора. 

Петербуржец был задержан 22 мая на улице Володарского в Сестрорецке, тогда у него изъяли около 150 граммов мефедрона. 

Сестрорецкий районный суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца приговорили к 6 годам лишения свободы за перевозку наркотиков в каршеринге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: закладчик, колония строгого режима
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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