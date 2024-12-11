В квартире закладчика в Сосновом Бору нашли килограмм наркотиков и 2,5 млн рублей

Там же изъяты приспособления и материалы для расфасовки и упаковки наркотиков.

Полиция задержала 30-летнего жителя Соснового Бора, подозреваемого в сбыте крупных партий синтетических наркотиков. Мужчина был задержан после выхода из своего дома на Солнечной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При личном досмотре был изъят грамм спайса, а в ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили еще около килограмма наркотического вещества, приспособления для расфасовки, 2,5 млн рублей наличными и мобильный телефон. Изучив смартфон задержанного, полиция установила 85 оборудованных им закладок в Ленинградской области, из которых также были изъяты наркотики.

По предварительным данным, задержанный продавал наркотики как при личных встречах, так и через закладки, работая на онлайн-наркомаркет. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Ломоносова задержан за крупную "закладку" запрещённых прекурсоров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области