Житель Ломоносова задержан за крупную “закладку” запрещённых прекурсоров

Полиция задержала 43-летнего жителя города Ломоносова по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. Задержание произошло 27 января в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения крупной "закладки" с прекурсорами для наркотических средств в лесном массиве Ленинградской области.
Как сообщили в ОМВД России по Бокситогорскому району, в декабре 2024 года в районе деревни Волжани был обнаружен тайник с 24 860 граммами прекурсоров. 10 января было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку прекурсоров.
Подозреваемый задержан и помещён под стражу. Оперативно-следственные мероприятия по выявлению соучастников и других фактов противоправной деятельности продолжаются.
Ранее Piter.TV сообщал, что полицейскими задержан организатор нападения на подростков в коммунальной квартире на Заводском проспекте.
Фото: ОМВД России по Бокситогорскому району
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