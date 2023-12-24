В Волхове полицейские задержали "форточника" с чужим кошельком

Задержанный — 19-летний житель этого же дома.

В городе Волхов Ленинградской области 76-летнюю жительницу дома по улице Федюнинского обокрал сосед. Он залез в квартиру пятиэтажки через форточку.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всё случилось утром пятницы, 11 октября. Неизвестный проник в квартиру, взял кошелёк с деньгами и попытался скрыться. У пенсионерки было похищено 3 597 рублей.

Личность подозреваемого была установлена, им оказался 19-летний житель этого же дома. Он был задержан. Возбуждено уголовное дело по факту "кражи".

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка пыталась зарезать спящую дочь из-за кошмара.

Фото: Piter.TV