На Васильевском острове задержан "форточник", похитивший почти 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

21 декабря 52-летняя гендиректор одной из коммерческий фирм сообщила правоохранителям о том, что офис, который расположен в доме 4 по 9-линии Васильевского острова, ограбили. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Сотрудники полиции установили, что в ночь с 20 на 21 декабря неизвестный, взломав оконную решетку и отжав стеклопакет, проник в помещение офиса, откуда похитил 1 424 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

23 декабря на 8-й линии Васильевского острова по подозрению в совершении этого преступления задержали 43-летнего безработного и ранее неоднократно судимого жителя Архангельской области. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские задержали вора, ограбившего магазин на проспекте Мориса Тореза.

Фото: Piter.TV