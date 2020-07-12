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На Васильевском острове задержан "форточник", похитивший почти 1,5 млн рублей
Сегодня, 11:44
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На Васильевском острове задержан "форточник", похитивший почти 1,5 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

21 декабря 52-летняя гендиректор одной из коммерческий фирм сообщила правоохранителям о том, что офис, который расположен в доме 4 по 9-линии Васильевского острова, ограбили. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу. 

Сотрудники полиции установили, что в ночь с 20 на 21 декабря неизвестный, взломав оконную решетку и отжав стеклопакет, проник в помещение офиса, откуда похитил 1 424 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

23 декабря на 8-й линии Васильевского острова по подозрению в совершении этого преступления задержали 43-летнего безработного и ранее неоднократно судимого жителя Архангельской области. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские задержали вора, ограбившего магазин на проспекте Мориса Тореза.

Фото: Piter.TV

Теги: вор-форточник, кража в особо крупном размере
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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