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Квартиру предпринимательницы в Приморском районе ограбили на 11 млн рублей
Сегодня, 9:00
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Квартиру предпринимательницы в Приморском районе ограбили на 11 млн рублей

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Вор похитил 8 тыс. долларов (порядка 856 тыс. рублей), а также ювелирные украшения общей стоимостью 10 млн рублей.

Бизнесвумен лишилась накопленных средств и драгоценностей, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 64-летней женщины не было в своей квартире на улице Савушкина 10 дней. За этот период неизвестный отжал стеклопакет балкона на втором этаже и проник в ее жилище. Вор похитил 8 тыс. долларов (порядка 856 тыс. рублей), а также ювелирные украшения общей стоимостью 10 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полицейские ищут злоумышленника. 

Ранее мы рассказывали о том, что контрактник с ножом ограбил продуктовый магазин на улице Бадаева. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража в особо крупном размере, ограбление, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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