Квартиру предпринимательницы в Приморском районе ограбили на 11 млн рублей

Вор похитил 8 тыс. долларов (порядка 856 тыс. рублей), а также ювелирные украшения общей стоимостью 10 млн рублей.

Бизнесвумен лишилась накопленных средств и драгоценностей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 64-летней женщины не было в своей квартире на улице Савушкина 10 дней. За этот период неизвестный отжал стеклопакет балкона на втором этаже и проник в ее жилище. Вор похитил 8 тыс. долларов (порядка 856 тыс. рублей), а также ювелирные украшения общей стоимостью 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полицейские ищут злоумышленника.

Ранее мы рассказывали о том, что контрактник с ножом ограбил продуктовый магазин на улице Бадаева.

Фото: Piter.TV