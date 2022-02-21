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Контрактник с ножом ограбил продуктовый магазин на улице Бадаева
Сегодня, 8:58
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Контрактник с ножом ограбил продуктовый магазин на улице Бадаева

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В июле его арестовали за разбой и поместили в СИЗО-1.

Рецидивист похитил деньги из кассы продуктового магазина в Невском районе Петербурга и напал на сотрудницу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 28 ноября в магазин на улице Бадаева ворвался неизвестный с ножом, после чего совершил нападение на на 61-летнюю женщину-продавца. Злоумышленник похитил ее телефон и деньги из кассы. На крик потерпевшей прибежал прохожий, который забрал у грабителя нож и задержал его. 

Подозреваемым в совершении этого преступления является 37-летний уроженец Саратовской области, проживающий в Северной столице на улице Джона Рида. В июле его арестовали за разбой и поместили в СИЗО-1. Позже мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и служил стрелком в войсковой части в Калининграде. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец проведет больше года в колонии за ограбление матери. 

Фото: Piter.TV

Теги: ограбление, улица бадаева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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