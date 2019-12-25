  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина ограбил незнакомца на остановке на улице Фучика
Сегодня, 13:22
295
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина ограбил незнакомца на остановке на улице Фучика

0 0

Общий материальный ущерб составил 148,5 тыс. рублей.

Правоохранители задержали вора, который орудовал на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В полицию 23 августа поступила информация о хищении сумки у 36-летнего мужчины на улице Фучика. В барсетке за 55 тыс. рублей находились ключи от автомобиля, 90 тыс. рублей и две банковские карты. С них в дальнейшем списалось 3,5 тыс. рублей. Общий материальный ущерб составил 148,5 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

По подозрению на Стрельбищенской улице поймали 45-летнего рецидивиста. Все обстоятельства преступления устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в парке "Куракина Дача" двое мужчин ограбили петербуржца. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ограбление, улица фучика
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии