Мужчина ограбил незнакомца на остановке на улице Фучика

Общий материальный ущерб составил 148,5 тыс. рублей.

Правоохранители задержали вора, который орудовал на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 23 августа поступила информация о хищении сумки у 36-летнего мужчины на улице Фучика. В барсетке за 55 тыс. рублей находились ключи от автомобиля, 90 тыс. рублей и две банковские карты. С них в дальнейшем списалось 3,5 тыс. рублей. Общий материальный ущерб составил 148,5 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По подозрению на Стрельбищенской улице поймали 45-летнего рецидивиста. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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Фото: Piter.TV