В парке "Куракина Дача" двое мужчин ограбили петербуржца

Потерпевший обращался в медицинское учреждение за помощью, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии с травмами.

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в ограблении прохожего в парке "Куракина Дача". По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Как рассказали в МВД России, 3 сентября стало известно о разбойном нападении на 40-летнего мужчину. Неизвестные отобрали у него телефон за 12 тыс. рублей. Потерпевший обращался в медицинское учреждение за помощью, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии с травмами.

Накануне на улице Крупской поймали молодых людей 17 и 23 лет. За плечами обоих есть судимости за незаконное хранение наркотиков. Старшему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на Piter.TV: задержан похититель кольца из ювелирного магазина в Приморском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти