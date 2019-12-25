Петербуржец проведет больше года в колонии за ограбление матери

Он применил к ней силу.

Петербуржец осужден за то, что ограбил собственную мать. Об этом рассказала прокуратура Приморского района Петербурга.

В суде установлено, что 29 апреля 2024 года подсудимый, находясь в квартире по месту проживания в доме 24, корпус 2 по улице Афонской, решил ограбить мать. Женщина проживала там вместе с сыном.

Мужчина, применив физическую силу, угрожая дальнейшей расправой, заставил потерпевшую перевести на его банковскую карту 5 тысяч рублей, после чего ушел.

Петербуржцу назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Сестрорецке полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину.

Фото: Piter.tv