Через час подозреваемый в этом преступлении был задержан.

В Сестрорецке полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину в парадной дома на улице Токарева. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около десяти вечера 4 ноября в полицию поступила информация о том, что в парадной дома 16 по улице Токарева неизвестный забрал рюкзак у 27-летней женщины и скрылся. Кроме личных вещей, в рюкзаке находились 8 тысяч рублей.

Через час подозреваемый в этом преступлении был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу 24-летний неработающий житель Сестрорецка.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее двое украли из автомобиля "скорой" баночки для анализов на улице Пархоменко.

Фото: Piter.tv