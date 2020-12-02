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В Сестрорецке полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину
Сегодня, 8:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сестрорецке полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину

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Через час подозреваемый в этом преступлении был задержан.

В Сестрорецке полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину в парадной дома на улице Токарева. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около десяти вечера 4 ноября в полицию поступила информация о том, что в парадной дома 16 по улице Токарева неизвестный забрал рюкзак у 27-летней женщины и скрылся. Кроме личных вещей, в рюкзаке находились  8 тысяч рублей.                 

Через час подозреваемый в этом преступлении был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу 24-летний неработающий  житель Сестрорецка.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее двое украли из автомобиля "скорой" баночки для анализов на улице Пархоменко.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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