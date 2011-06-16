Двое украли из автомобиля "скорой" баночки для анализов на улице Пархоменко

Возбуждено уголовное дело.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 41-летняя сотрудница медучреждения. Она сообщила, что из автомобиля скорой, припаркованного на улице Пархоменко, был похищен чемодан с оборудованием, медицинские приборы, а также находившиеся в коробках документы и печати.

На след похитителей вышли быстро. Подозреваемые: 38-летний прораб из Свердловской области и 43-летний уроженец Саратовской области. Было возбуждено уголовное дело по статье "кража". Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у одного из задержанных уже были судимости за кражу, грабеж, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Свой поступок внятно объяснить не смогли, оправдываясь состоянием опьянения. Вернувшись в квартиру после кражи, они продолжили застолье, используя вместо рюмок емкости для сбора анализов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП с перевернувшейся "Ладой" на Володарского пострадали два пассажира.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области