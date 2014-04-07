В ДТП с перевернувшейся "Ладой" на Володарского пострадали два пассажира

Водитель 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД только в этом году.

Полицией проводится проверка по факту дорожной аварии с перевернувшейся "Ладой" в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, происшествие случилось в ночь на 2 ноября по улице Володарского в Выборгском районе. 43-летний водитель "Лады" не справился с управлением и совершил съезд в кювет, машина опрокинулась и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля: 37-летний мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии, а 16-летний подросток в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области