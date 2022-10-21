Петербургский суд назначил наказание доценту за "экстремистские" плакаты у Соловецкого камня

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей за каждый протокол.

За экстремистские плакаты у Соловецкого камня Петроградский районный суд привлёк к административной ответственности доцента СПбГЭУ. Было составлено три протокола.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, надписи на трёх листах размера А4 вывешивались 4, 9 и 17 октября 2024 года. За публичные действия, направленные на демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей за каждый из трёх протоколов.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржца приговорили к условному сроку за разбитые ложкой для обуви витрины в пекарне.

Фото: Piter.TV