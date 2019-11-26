В ходе проверки выяснилось, что раковины в буфетной и столовой для пациентов не оборудованы антисептиками и диспенсерами для полотенец.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что петербургский суд оштрафовал онкодиспансер на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Медучреждение подверглось санитарно-эпидемиологическому расследованию причин возникновения инфекционных заболеваний 9 июня. Во время проверки выяснилось, что раковины в буфетной и столовой для пациентов не оборудованы антисептиками и диспенсерами для полотенец. Кроме того, в здании не проводили дезинфекцию. Также в палатах висели тканевые шторы, в ординаторской на полу были мешки с документацией, а в столовой хранилась использованная спецодежда.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что выплаты в Петербурге получили лишь 20% заболевших COVID-19 медиков.

Фото:Piter.TV