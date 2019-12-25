В Ленинградском онкодиспансере провели операцию методом внутрипротоковой фотодинамической терапии

Операцию провели пациенту с опухолью желчных протоков, или опухолью Клатскина.

Во вторник, 19 октября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в регионе врачи областного онкодиспансера провели первую операцию методом внутрипротоковой фотодинамической терапии.

Операцию проводили пациенту с опухолью желчных протоков, или опухолью Клатскина. По словам рентгенхирурга Ленинградского областного клинического онкодиспансера Алексея Полехина, во всей стране всего около пяти учреждений, где могут оказать помощь такого рода.

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Сам метод фотодинамической терапии широко применяется в лечении онкозаболеваний, так как имеет универсальный противоопухолевый эффект при отсутствии токсичности. Пациенту вводится препарат, который равномерно распределяется в тканях организма (усиленно – в опухолевых клетках). До момента активации он абсолютно безвреден. Препарат активизируют путем облучения красным светом с длиной волны 662 нанометра.

Метод применяется при заболеваниях кожи, а с развитием видео-эндоскопических технологий, и в лечении опухолей ЖКТ, гинекологических и урологических онкозаболеваний.

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