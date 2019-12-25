Выплаты в Петербурге получили лишь 20% заболевших COVID-19 медиков

По официальным данным Смольного, к концу июля коронавирусом заболели более 7 тысяч медиков.

Выплаты из-за заражения коронавирусом в Петербурге получили менее 1,6 тысячи медиков. При этом по официальным данным Смольного, к концу июля коронавирусом заболели более 7 тысяч медиков. Об этом сообщила "Фонтанка".

Страховые выплаты оформлены лишь в отношении 1577 медработников, в ситуации должна разобраться рабочая группа комитета по здравоохранению.

Коронавирус указом президента в мае текущего года был внесен в список профессиональных заболеваний. То есть заболевшие медики могут получить единую страховую выплату (68 тыс. рублей), так как теряют трудоспособность. Если заболевание привело к инвалидности, то можно претендовать на выплату до 2 миллионов рублей.

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Фото: Piter.TV