Необходимые после COVID-19 витамины перечислила кардиолог

Сама медик работала в красной зоне и также болела коронавирусом.

Врач Мариинской больницы Татьяна Рыбка в интервью "Российской газете" попросила россиян быть начеку и беречь свое здоровье, так как вирус никуда не делся.

Сама медик работала в красной зоне и также болела коронавирусом, болезнь прошла относительно легко, но со слабостью и высокой температурой. Но коронавирус часто протекает тяжело даже не у пожилых людей. Тяжело болеют люди с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими недугами. Также многие поздно обращаются в больницу.

Если коронавирус всё-таки настиг, то Татьяна Рыбка советует немедленно связаться с врачом, а после соблюдать все его рекомендации. Люди, которые четко соблюдали рекомендации врачей, довольно быстро поправились.

Если после болезни всё равно остается плохое самочувствие, то нужно пить витамин D и B, а ещё соблюдать режим труда и отдыха и больше гулять.

В Петербурге могут отменить часть коронавирусных выплат медикам.

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