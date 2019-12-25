В Петербурге могут отменить часть коронавирусных выплат медикам

Постановление будет подписано, если его одобрит медицинское сообщество.

Систему коронавирусных допвыплат петербургским врачам хотят пересмотреть на фоне улучшающейся статистики по коронавирусу. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Уменьшается количество больных, уменьшается количество коек и нам нет необходимости проводить ситуацию, когда медицинские работники работают на различных должностях совмещая. Олег Эргашев

В связи с этим стимулярующие выплаты медикам будут выплачивать только по одному месту работы. Постановление будет подписано, если его одобрит медицинское сообщество.

В Петербурге к обычному режиму работы вернутся еще 4 больницы.

Фото:Piter.TV