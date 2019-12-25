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В Петербурге могут отменить часть коронавирусных выплат медикам
Сегодня, 10:06
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nastya960

В Петербурге могут отменить часть коронавирусных выплат медикам

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Постановление будет подписано, если его одобрит медицинское сообщество.

Систему коронавирусных допвыплат петербургским врачам хотят пересмотреть на фоне улучшающейся статистики по коронавирусу. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Уменьшается количество больных, уменьшается количество коек и нам нет необходимости проводить ситуацию, когда медицинские работники работают на различных должностях совмещая.

Олег Эргашев

В связи с этим стимулярующие выплаты медикам будут выплачивать только по одному месту работы. Постановление будет подписано, если его одобрит медицинское сообщество.

В Петербурге к обычному режиму работы вернутся еще 4 больницы.

Фото:Piter.TV

 

Теги: выплаты, коронавирус, олег эргашев
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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