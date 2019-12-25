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В Петербурге к обычному режиму работы вернутся еще 4 больницы
Сегодня, 8:21
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nastya960

В Петербурге к обычному режиму работы вернутся еще 4 больницы

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Это произойдет, когда уменьшится количество заболевших, уменьшатся коэффициенты распространения коронавируса и смертности.

Еще четыре городских стационара могут перепрофилировать с лечения коронавирусных больных на обычный режим. Такое заявление в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сделал вице-губернатор Олег Эргашев.

Перепрофилировать собираются Александровскую больницу, Госпиталь для ветеранов войн, 40-ю больницу, 20-ю больницу. Это произойдет, когда уменьшится количество заболевших, уменьшатся коэффициенты распространения коронавируса и смертности.

В конце июля к работе вернулись Городская многопрофильная больница № 2, Мариинская больница и Городская больница № 38 им. Семашко.

Мариинская больница заработала в обычном режиме: репортаж Piter.TV.

Фото: pixabay

Теги: больницы, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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