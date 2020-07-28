Мариинская больница заработала в обычном режиме спустя три месяца

С 27 апреля больница перешла на лечение только коронавирусных больны.

С 27 июля Мариинская больница начала работать в штатном режиме, спустя ровно три месяца. Перед долгожданным открытием сотрудники больницы провели масштабную дезинфекцию. В больнице открылись отделения кардиологии, реанимации, хирургии и терапии. В первый день работы уже к 12 часам дня в больницу поступило ровно 12 новых пациентов.

Позади три месяца работы. Я считаю, что достаточно успешной и интересной. Если смотреть на будущие перспективы, то у меня растет убеждение в том, что надо быть готовыми к подобным эпидемиям. Мне кажется, что многопрофильные больницы, которые вынуждены закрываться из-за эпидемии – это не здорово. Олег Емельянов, Главный врач Мариинской больницы.

За время пандемии в больницу поступило более пяти тысяч пациентов с коронавирусом. Новых пациентов с вирусом не принимают, а старых планируют долечить уже к осени. Однако пандемия не закончилась и всех пациентов с малейшим подозрением на коронавирус будут изолировать от основной массы больных. Также пандемия доставила неудобства и самим сотрудникам Мариинской больницы: пока еще не открыты отделения ортопедии, травматологии и кардиохирурги:

Мы не можем открыться даже не из-за того, что не обработали еще помещения до конца или не успели. Это связанно с медперсоналом, потому что большое количество ушли на карантин, а те, кто не переболел, должны две недели сидеть дома, дальше сдать анализ на ПЦР. Из-за этого все тормозится. Лариса Щеглова,заместитель главного врача Мариинской больницы по медицинской части.

Видео: Piter.TV