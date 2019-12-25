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Мариинская больница возобновила работу в штатном режиме
Сегодня, 12:42
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Мариинская больница возобновила работу в штатном режиме

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Перепрофилированный стационар возвращается к своей привычной работе.

Петербургские стационары возвращаются к плановому приему пациентов. Одной из них стала Мариинская больница. Корреспондент Piter.TV побывал на месте событий. 

Как рассказал главный врач Олег Емельянов, с 9 утра больница начала принимать первых пациентов. К 12 часам в медучреждение поступило 12 человек. К плановой работе вернулись все отделения, кроме ортопедии, травматологии и кардиохирургии.

С 20 июля Мариинская больница возобновила амбулаторно-консультативную помощь. 

Также к плановому приему пациентов с сегодняшнего дня вернулись Городская многопрофильная больница №2 и Городская больница имени Н.А. Семашко. Они были профилированы под прием больных коронавирусом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мариинская больница, стационар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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