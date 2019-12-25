Мариинская больница возобновила работу в штатном режиме

Перепрофилированный стационар возвращается к своей привычной работе.

Петербургские стационары возвращаются к плановому приему пациентов. Одной из них стала Мариинская больница. Корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Как рассказал главный врач Олег Емельянов, с 9 утра больница начала принимать первых пациентов. К 12 часам в медучреждение поступило 12 человек. К плановой работе вернулись все отделения, кроме ортопедии, травматологии и кардиохирургии.

С 20 июля Мариинская больница возобновила амбулаторно-консультативную помощь.

Также к плановому приему пациентов с сегодняшнего дня вернулись Городская многопрофильная больница №2 и Городская больница имени Н.А. Семашко. Они были профилированы под прием больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV