Мариинская больница возобновила работу в штатном режиме

Петербургские стационары возвращаются к плановому приему пациентов. Одной из них стала Мариинская больница. Корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.
Как рассказал главный врач Олег Емельянов, с 9 утра больница начала принимать первых пациентов. К 12 часам в медучреждение поступило 12 человек. К плановой работе вернулись все отделения, кроме ортопедии, травматологии и кардиохирургии.
С 20 июля Мариинская больница возобновила амбулаторно-консультативную помощь.
Также к плановому приему пациентов с сегодняшнего дня вернулись Городская многопрофильная больница №2 и Городская больница имени Н.А. Семашко. Они были профилированы под прием больных коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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