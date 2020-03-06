В новом корпусе НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова началась чистовая отделка

Стационар будет рассчитан на 204 человека.

В новом корпусе НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова разместят стационар на 204 койки. Очередной этап строительства подходит к концу, рабочие приступают к внутренней чистовой отделке. Об этом сообщает портал Строительный Петербург.

Там появятся приемное отделение, реанимация, восемь операционных, отделения трансплантации костного мозга и переливания крови. Стационар сможет вместить 204 пациента. Важный аспект – чистый воздух: специальная вентиляция будет удалять не только пыль, но и инфекции.

Сейчас над проектом трудятся 130 подрядчиков. Рабочие устанавливают лифты, монтируют инженерное оборудование и сети. Благодаря расширению учреждения сотрудники смогут чаще заниматься научной работой. Кроме того, уже ведется закупка техники.

Ранее сообщалось, что на строительство нового корпуса Елизаветинской больницы направят 5 млрд рублей.

Фото: Минстрой РФ