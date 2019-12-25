На строительство нового корпуса Елизаветинской больницы выделят 5 млрд рублей

В Калининском районе Петербурга появится новый корпус Елизаветинской больницы. Пятиэтажное здание на улице Вавиловых будет построено за счёт городского бюджета, стоимость проекта составит почти 5 млрд рублей. Завершить все работы планируется к концу апреля 2028 года. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Контракт на строительство был недавно заключён с компанией "Суар-Групп". Согласно проекту, новый корпус высотой около 20 метров будет соединён с основным стационаром больницы надземным и подземным переходами.

В здании разместят 58 палат на 132 пациента, а также современные операционные, отделение реанимации, диагностические блоки и помещения для стерилизации инструментов. Для удобства пациентов и персонала в корпусе установят 21 лифт. Проектная документация для будущего здания была подготовлена ещё в 2022 году, а на её разработку было потрачено более 90 млн рублей.

