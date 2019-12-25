Некоторые отделения Мариинской больницы возобновили амбулаторную работу

Записаться на прием можно через регистратуру по телефону или через сайт больницы.

В понедельник, 20 июля, стало известно, что Мариинская больница Петербурга возобновляет работу амбулаторно-консультативного отделения.

Пациенты могут обратиться за помощью в нефрологический, фониатрический и офтальмологический центры, а также отделения вспомогательных репродуктивных технологий и переливания крови.

Вход для сотрудников и родственников пациентов расположен через проходную на Литейном проспекте, 56, а на амбулаторный прием горожане могут попасть со стороны улицы Жуковского, 1. Отмечается, что плановая госпитализация и госпитализация на дневной стационар еще не разрешены. Также ограничено посещение близкими пациентов. Пускать внутрь учреждения будут только в масках и перчатках, после бесконтактного измерения температуры.

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Фото: Piter.TV