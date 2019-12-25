Депутат из Петербурга нашел несостыковки в статистике по COVID-19

Вишневский обратил внимание, что статистика Смольного о погибших от коронавируса недостоверна.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский подсчитал и заметил несостыковку в статистике по коронавирусу. Роспотребнадзор опубликовал данные, сколько раз больницы обращались за разъяснениями о погребении умерших от коронавируса и внебольничной пневмонии с подозрением на новый вирус.

Так, с апреля по май 2020 года поступило 2 533 обращения. В документе указано, что количество обращений равно количеству выданных ответов на обращения. С 1 по 25 июня в ведомство поступило еще 2 404 обращения. Депутат обратил внимание, что медучреждения направляют не более одного обращения по каждому умершему, а специалисты Роспотребнадзора не регистрируют более одного обращения по одной ситуации. То есть всего 4 937 человек скончались от коронавируса и внебольничной пневмонии в период карантина. А официальная смертность, по данным Смольного, 1 807 человек.

Следовательно, количество обращений в Роспотребнадзор - это и есть количество умерших за соответствующий период.

Судите сами, насколько достоверна официальная статистика отметил Вишневский.

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Фото: Piter.TV