Депутат из Петербурга нашел несостыковки в статистике по COVID-19

Депутат ЗакСа Борис Вишневский подсчитал и заметил несостыковку в статистике по коронавирусу. Роспотребнадзор опубликовал данные, сколько раз больницы обращались за разъяснениями о погребении умерших от коронавируса и внебольничной пневмонии с подозрением на новый вирус.
Так, с апреля по май 2020 года поступило 2 533 обращения. В документе указано, что количество обращений равно количеству выданных ответов на обращения. С 1 по 25 июня в ведомство поступило еще 2 404 обращения. Депутат обратил внимание, что медучреждения направляют не более одного обращения по каждому умершему, а специалисты Роспотребнадзора не регистрируют более одного обращения по одной ситуации. То есть всего 4 937 человек скончались от коронавируса и внебольничной пневмонии в период карантина. А официальная смертность, по данным Смольного, 1 807 человек.
Следовательно, количество обращений в Роспотребнадзор - это и есть количество умерших за соответствующий период.
Судите сами, насколько достоверна официальная статистика
отметил Вишневский.
Ранее мы писали, что в НИИ гриппа проведут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Фото: Piter.TV
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Мы и не сомневались, что статистика не отражает действительность. Хотели угодить кремлю и сами себя выпороли: по цифрам все прекрасно, но зная, что все не так хорошо, боятся открывать торговые центры и рестораны, а народ возмущается