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В НИИ гриппа проведут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
Сегодня, 18:11
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smirenny

В НИИ гриппа проведут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

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Институт набирает группу из ста человек.

Как стало известно в понедельник, 20 июля, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева проведут клинические испытания вакцины от коронавируса в августе на группе добровольцев. Отмечается, что вакцина уже успешно прошла испытания в Китае.

Сейчас идет набор первых ста добровольцев. Так, в Китае привили 500 людей, безопасность и эффективность вакцины уже доказаны, однако цель данного исследования – доказать эффективность на большой выборке добровольцев. Специалисты указали, что госпитализация добровольцев производиться не будет, вакцинация будет однократной, а сами петербуржцы получат денежную компенсацию. 

Основные условия: мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет, которые ранее не были заражены коронавирусом. У добровольцев не должно быть хронических болезней, гепатитов и ВИЧ, а также аллергии. Также не примут беременных, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками, имеющих психические расстройства. 

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Фото: Piter.TV 

Теги: вакцина, испытания вакцины, коронавирус, нии гриппа
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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