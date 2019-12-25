В НИИ гриппа проведут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Институт набирает группу из ста человек.

Как стало известно в понедельник, 20 июля, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева проведут клинические испытания вакцины от коронавируса в августе на группе добровольцев. Отмечается, что вакцина уже успешно прошла испытания в Китае.

Сейчас идет набор первых ста добровольцев. Так, в Китае привили 500 людей, безопасность и эффективность вакцины уже доказаны, однако цель данного исследования – доказать эффективность на большой выборке добровольцев. Специалисты указали, что госпитализация добровольцев производиться не будет, вакцинация будет однократной, а сами петербуржцы получат денежную компенсацию.

Основные условия: мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет, которые ранее не были заражены коронавирусом. У добровольцев не должно быть хронических болезней, гепатитов и ВИЧ, а также аллергии. Также не примут беременных, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками, имеющих психические расстройства.

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Фото: Piter.TV