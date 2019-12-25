Более 3,5 тысяч медиков получат выплаты из бюджета Петербурга

Выплаты по 300 тысяч рублей уже получили 2060 медиков.

Более 3,5 тысяч медиков получат выплаты из городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга О.Н. Эргашева.

Положительные решения по выплатам приняты в отношении 3569 медиков, которые во время работы заболели коронавирусом, в их числе 23 погибших. В случае заражения медик должен получить 300 тысяч рублей, в случае получения инвалидности из-за заболевания – 500 тысяч рублей. Если медик умер от коронавируса, его семье полагается миллион рублей.

На эти цели из Резервного фонда города сегодня дополнительно направлены 878 млн рублей. Выплаты по 300 тысяч рублей уже получили 2060 медиков, заболевших коронавирусом на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 12 медработников.

Фото: Piter.TV