Правительство Петербурга выделит еще около 900 млн рублей на выплаты медикам

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса медикам выделят в общей сложности около 1,5 млрд рублей.

На единовременные выплаты медикам, пострадавшим от коронавируса при оказании медицинской помощи, выделили 878 млн рублей из резервного фонда правительства Петербурга. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Выплаты также полагаются водителям скорой (неотложной) помощи и членам семей умерших от коронавируса медработников.

Ранее из резервного фонда было выделено 630 млн рублей. Средства израсходовали в полном объеме. Дополнительные средства понадобились в связи с тем, что продолжают поступать заявки на выделение средств для пострадавших от COVID-19 медиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продлили выплаты для сотрудников из социальной сферы.

Фото: Piter.TV