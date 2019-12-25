В Петербург продлили выплаты для сотрудников из социальной сферы

Размер выплаты зависит от наличия или отсутствия коронавируса в организации.

Работники стационарных учреждений и стационарных отделений учреждений социальной сферы Петербурга будут получить дополнительные выплаты до 15 сентября. Соответствующее постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов.

Речь идет о стимулирующих выплатах за работу в условиях особого режима. Размер выплаты зависит от того, был ли в организации зафиксирован коронавирус или нет. Выплаты врачам составляют 40 тыс. и 60 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — по 25 тыс. и 35 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу — по 15 тыс. и 20 тыс. рублей.

Кроме того, 25 тыс. и 35 тыс. рублей полагается социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу. Технический персонал и персонал иных должностей получает 10 тыс. и 15 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что семья погибшего от коронавируса врача не получила обещанные выплаты.

Фото: Piter.TV