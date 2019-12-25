Семья погибшего от коронавируса врача не получила обещанные выплаты

Глава города лично звонил семье и выражал соболезнования.

В четверг, 16 июля, стало известно, что старшего врача Владимира Мальковича наградили орденов Пирогова "за вклад в борьбу с коронавирусом" посмертно. Мужчина работал на Центральной подстанции Городской станции скорой помощи. Для получения выплат семье погибшего врача пришлось пройти через бюрократические сложности. Об этом сообщили СМИ.

По словам родных, губернатор звонил лично, выражал соболезнования и предлагал помощь. Также родственники отметили, что комиссия, которая проводила расследование, признала погибшего "пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)". Однако комиссия не установила причины заражения и даже предположила, что сотрудник заразился по дороге на работу, сделав выводы, что "инфицирование COVID-19 произошло при обстоятельствах и условиях, не связанных с непосредственным оказанием медицинской помощи пациентам".

Поначалу чиновники шли навстречу, советовали и помогали, но в итоге приняли решение отказать в выплате. Причины названы не были. В Смольном отметили, что выплаты не положены, так как погибший работал не с "ковидными".

Отмечается, что издание "Доктор Питер" отправили в районную администрацию запрос. В ответ было получено обещание выплатить семье Маньковича полную сумму компенсации.

Ранее мы писали, что Путин поручил продлить спецвыплаты медикам на два месяца.

Фото: Piter.TV