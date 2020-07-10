Путин поручил продлить спецвыплаты медикам на два месяца

Выплаты также продлеваются социальным работникам.

Президент России Владимир Путин поручил продлить спецвыплаты для тех медиков, которые работают с пациентами, заражёнными COVID-19. Список поручений главы государства по итогам последнего обращения к гражданам в связи с пандемией коронавируса опубликован на сайте Кремля.

Помимо медицинских, выплаты также продлеваются социальным работникам, работающим с коронавирусными больными.

Ранее мы писали, что социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму. Данную инициативу обсуждают в Государственной думе.

Видео: kremlin.ru