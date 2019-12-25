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Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Сегодня, 11:14
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matveyvn

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

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Инициативу рассматривает государственная дума.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму. Данную инициативу обсуждают в Государственной думе.

Предлагается закрепить норму, по которой федеральная социальная доплата пенсии будет приравнена к среднегодовой величине прошлогоднего прожиточного минимума в субъекте. Сейчас размер выплаты устанавливает региональное отделение Пенсионного фонда в том случае, если пенсия у гражданина не достигает уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте. При этом он не может быть выше, чем в среднем по стране.

Авторы законопроекта отмечают, что прожиточный минимум пенсионера сильно ниже того, который используется при подсчёте данной суммы на душу населения для определения порога бедности.

Ранее в Госдуме приняли закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса.

Теги: пенсионеры, пенсия, прожиточный минимум, соцвыплаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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