Инициативу рассматривает государственная дума.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму. Данную инициативу обсуждают в Государственной думе.

Предлагается закрепить норму, по которой федеральная социальная доплата пенсии будет приравнена к среднегодовой величине прошлогоднего прожиточного минимума в субъекте. Сейчас размер выплаты устанавливает региональное отделение Пенсионного фонда в том случае, если пенсия у гражданина не достигает уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте. При этом он не может быть выше, чем в среднем по стране.

Авторы законопроекта отмечают, что прожиточный минимум пенсионера сильно ниже того, который используется при подсчёте данной суммы на душу населения для определения порога бедности.

Ранее в Госдуме приняли закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса.