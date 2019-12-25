Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму. Данную инициативу обсуждают в Государственной думе.
Предлагается закрепить норму, по которой федеральная социальная доплата пенсии будет приравнена к среднегодовой величине прошлогоднего прожиточного минимума в субъекте. Сейчас размер выплаты устанавливает региональное отделение Пенсионного фонда в том случае, если пенсия у гражданина не достигает уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте. При этом он не может быть выше, чем в среднем по стране.
Авторы законопроекта отмечают, что прожиточный минимум пенсионера сильно ниже того, который используется при подсчёте данной суммы на душу населения для определения порога бедности.
Ранее в Госдуме приняли закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса.
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