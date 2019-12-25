В Госдуме приняли закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

На время рассрочки плательщик не сможет стать поручителем, а также продавать или отчуждать собственное имущество, выдавать гарантии.

В Государственной думе приняли закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса. Его авторами стали сенатор Андрей Турчак, депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн.

В законопроекте прописано, что пенсионеры могут отсрочить платежи по кредитам и долгам, если сумма их пенсии по старости, инвалидности, по потере кормильца меньше двух минимальных размеров оплаты труда. Это касается долгов в размере меньше миллиона рублей. Срок рассрочки — не более двух лет. Крайний срок - 1 июля 2022 года.

Отмечается, что рассрочку смогут получить только те пенсионеры, у которых нет иных источников дохода кроме пенсии, а также нет другой недвижимости - кроме той, где они проживают.

Кредит через рассрочку должен погашаться равными суммами в указанный период. При нарушении графика платежей рассрочка аннулируется и исполнительное производство ведётся в стандартной форме.

При этом на время рассрочки плательщик не сможет стать поручителем, а также продавать или отчуждать собственное имущество, выдавать гарантии. Юрлица лишатся права выплачивать дивиденды или платить по эмиссионным ценным бумагам, а также распределять прибыль между учредителями.

Бизнесу, который работает в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях, предлагают рассрочку на год по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору. Условие - сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. Рассрочка не распространяется на долги по возмещению вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год. Крайний срок заявки на рассрочку - 1 августа 2021 года.

Ранее отчуждение территорий России будет приравнено к экстремизму.