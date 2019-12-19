Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Отчуждение территорий России будет приравнено к экстремизму. Об этом рассказал комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он объяснил, что в нижнюю палату парламента РФ внесен соответствующий проект.

Экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории пресс-служба комитета Госдумы

Депутаты отметили, что терминология закона будет приведена в соответствии с Конституцией. За нарушение территориальной целостности России преступника может ждать наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет. Административный штраф за призывы к нарушению территориальной целостности составят до 300 тысяч рублей.

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников.

Видео: kremlin.ru