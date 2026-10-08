Девятерых подростков осудили в Красноярском крае по делу об экстремизме

В ходе следствия уголовное дело в отношении одного из соучастников было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Судебная инстанция на территории Красноярского края признала девятерых подростков виновными по уголовному делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Соответствующими данными с журналистами через социальные сети поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве заметили, что фигурантам расследования было от 16 до 19 лет.

Приговором суда двум организаторам назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, еще одному организатору - 6 лет 2 месяцев лишения свободы условно с дополнительным лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-ресурсов. Пятерым участникам назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. сообщение от СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

Одна из девушек с учетом неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору суда по совокупности приговоров назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы. наказание злоумышленница проведет в колонии общего режима. В зависимости от криминальной роли каждого молодые люди признаны виновными в совершении преступлений по части 2 статьи 214, частям 1 и 2 статьи 282.1 и статьи 116 УК РФ. Речь идет о вандализме, организации экстремистского сообщества и участия в нем, а также в побоях. Расследование велось по материалам, собранным российскими силовиками из ФСБ. Удалось установить, что в 2024 году местные жители из Красноярска и Железногорска создали два экстремистских сообщества. Затем эти движения объединились для совершения в регионе преступлений на почве идеологической, расовой и национальной ненависти. Руководители криминального сообщества проводили тренировки по стрельбе и встречи участников, на которых пропагандировали применение насилия. Дополнительно преступники создали специальный чат для координации действий членов банды, обмена информацией, распространения видеозаписей нападений на граждан, обучения изготовлению оружия и взрывных устройств. Один соучастник незаконно изготовил кастет для нападений на жертв.

В Хабаровском крае при пожаре погибли мать и четверо детей.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии