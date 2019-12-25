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Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Сегодня, 16:54
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matveyvn

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

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Проект предполагает дисквалификацию на год за хамство со стороны чиновников.

Государственная дума России приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.

Законопроект инициировали сенатор Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Проект предполагает дисквалификацию на год за хамство со стороны чиновников, на два — при повторном инциденте. Также при первом нарушении государственные и муниципальные служащие могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение им может грозить штраф от 100 до 150 тысяч.

Сейчас в административном кодексе оскорбление подразумевает "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Инициаторы законопроекта хотят дополнить статью фразой "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

Ранее мы уже писали, что в Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство.

Теги: госдума, чиновники, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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