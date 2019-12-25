Госслужащие получат штраф или будут отстранены от работы.

В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство. Об этом в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказал глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По словам парламентария, представители "Единой России" подготовили документ, подразумевающий введение штрафов для государственных и муниципальных служащих, которые позволили себе оскорбления.

Хинштейн добавил, что поправки будут внесены в новую версию КоАПа. Они внесут коррективы в уже существующую статью "Оскорбления". В связи с новыми правилами, чиновникам будет грозить не только крупный штраф, но и возможная дисквалификация (лишение права работать на занимаемой должности).

Согласно информации от депутата, при первом правонарушении чиновников могут отстранить от работы на год или заставить выплатить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном инциденте - на срок до двух лет или штраф от 100 до 150 тысяч рублей.

В Петербурге сотрудницу МФЦ привлекли к ответственности за хамство.