В Петербурге сотрудницу МФЦ привлекли к ответственности за хамство

После инцидента в МФЦ с коллективом провели разъяснительную беседу.

Сотрудница МФЦ отказала в обслуживании гражданину Узбекистана. По мнению мужчины, поведение было связано с его национальностью. Проверка подтвердила, что женщина вела себя некорректно. Об этом рассказала пресс-служба уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Неуважительное отношение к мужчине проявили в МФЦ Выборгского района. По словам гражданина, сотрудница бросила ему паспорт и документы, из-за чего пришлось обратиться к другому инспектору.

Петербургский омбудсмен инициировал проверку. После прослушивания аудиозаписи приема гражданина информация подтвердилась. Сотрудницу привлекли к дисциплинарной ответственности, она принесла свои извинения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге стартовал основной этап приема в первые классы.

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