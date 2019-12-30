Впервые школьные двери откроются для более 60 тысяч маленьких петербуржцев.

В среду, 15 января, стало известно о том, что в Петербурге стартовал основной этап приема в первые классы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Первыми заявления подают региональные льготники, семьи с чьи родители занимают штатную должность в данной школе, а также федеральные льготники, проживающие в микрорайоне первичного учета детей. Как оказалось, что в этом году школьные двери откроются для более 60 тысяч маленьких петербуржцев.

Отмечается, что родители могут подавать электронное заявление в несколько школ.

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