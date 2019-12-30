Амур, Север, Цветана: в Петербурге назвали самые редкие имена 2019 года

Самыми популярными оказались Артем, София, Александр и Мария.

Петербургский комитет по делам записи актов гражданского состояния подвел итоги 2019 года по теме самых популярных и самых рекдих имен для новорожденных. Об этом сообщил "Интерфакс" 15 января.

За год ЗАГС выдал почти 60 тысяч свидетельств о рождении и не забыл составить подборку запомнившихся имен для маленьких петербуржцев. Из года в год не сбавляют популярности такие классические имена, как София, Мария, Анна, Анастасия и Алиса для девочек и Александр, Артем, Максим, Иван и Михаил для мальчиков.

В числе необычных имен оказались Волямир, Элемир, Ермил, Север и Амур среди мальчиков, и Милолика, Олимпия, Цветана, Таша и Искра среди девочек.

Психологи объяснили тягу родителей к странным именам для детей.

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