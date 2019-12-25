В Ленобласти новобрачным дарят игру о достопримечательностях региона

Молодоженам Ленобласти вручат настольную игру "Ленинградская семья".

В Ленинградской области расширили подарочный набор для новобрачных. Теперь вместе с путевкой в реальное путешествие по региону пары получают настольную игру "Ленинградская семья", которая позволит совершить виртуальный тур по области. Об этом в своем аккаунте ВКонтакте сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Внутри коробки находится игровое поле, оформленное как карта Ленинградской области. Вместо обычных дорог на нем проложены маршруты к ключевым достопримечательностям. Участники перемещаются по полю, выполняют задания, узнают малоизвестные факты о знакомых местах и заново открывают свою малую родину. Побеждает тот, кто первым доберется до финиша.

В наборе предусмотрены четыре колоды карточек. Первая содержит информацию о льготах, программах и мерах поддержки для молодых семей. Вторая включает факты, истории и секреты Ленинградской области. Третья предлагает вопросы для разговоров, помогающие увидеть партнера по-новому. Четвертая содержит сценарии для свиданий, выходных и семейных традиций.

Получить игру могут пары, в которых хотя бы одному из супругов еще не исполнилось 35 лет. Всего в наличии 1500 экземпляров. Вручают набор сотрудники ЗАГС прямо в день бракосочетания.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)