  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В системе школьного образования Петербурга работают свыше 35 тыс. учителей
Сегодня, 10:10
268
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В системе школьного образования Петербурга работают свыше 35 тыс. учителей

0 0

Развитие системы образования – важная часть главной программы Северной столицы.

В День учителя администрация Петербурга поздравила педагогов с профессиональным праздником. По данным Смольного, в системе школьного образования города трудятся более 35 тыс. учителей. 

В нашей стране всегда было глубочайшее уважение к людям, которым мы доверяем самое главное – образование и воспитание наших детей. От знаний, которые вы даете, от нравственных ориентиров, которые вы закладываете в юные сердца, зависит то, каким вырастет новое поколение. Ваш труд, ваша преданность детям – это основа нашего общества. 

Александр Беглов, губернатор 

Развитие системы образования – важная часть главной программы Северной столицы. В этом году 1 сентября заработали 19 новых школ и 26 детских садов. В 575 школах обновили оборудование для изучения физики, музыки и изобразительного искусства. 

Кроме того, петербургские педагоги достойно представляют город на всероссийских смотрах. К примеру, победителями конкурса "Педагогический дебют" стали 11 учителей. 

Ранее мы рассказывали о том, что можно подарить на День учителя. 

Фото: Piter.TV 

Теги: день учителя, образование
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии