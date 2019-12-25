В системе школьного образования Петербурга работают свыше 35 тыс. учителей

Развитие системы образования – важная часть главной программы Северной столицы.

В День учителя администрация Петербурга поздравила педагогов с профессиональным праздником. По данным Смольного, в системе школьного образования города трудятся более 35 тыс. учителей.

В нашей стране всегда было глубочайшее уважение к людям, которым мы доверяем самое главное – образование и воспитание наших детей. От знаний, которые вы даете, от нравственных ориентиров, которые вы закладываете в юные сердца, зависит то, каким вырастет новое поколение. Ваш труд, ваша преданность детям – это основа нашего общества. Александр Беглов, губернатор

Развитие системы образования – важная часть главной программы Северной столицы. В этом году 1 сентября заработали 19 новых школ и 26 детских садов. В 575 школах обновили оборудование для изучения физики, музыки и изобразительного искусства.

Кроме того, петербургские педагоги достойно представляют город на всероссийских смотрах. К примеру, победителями конкурса "Педагогический дебют" стали 11 учителей.

Ранее мы рассказывали о том, что можно подарить на День учителя.

Фото: Piter.TV