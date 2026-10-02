Эксперты и юристы рассказали, как родителям реагировать на желание подростков экспериментировать с внешностью

На родительских форумах мнения разделились.

В старину предки бережно относились к волосам, считая, что те наделяют человека здоровьем и мудростью, поэтому в старину "космы" содержали в чистоте и собирали в косы, веря, что чем длиннее коса, тем красивее девушка. Однако времена меняются, и современные дети все чаще следуют модным трендам, таким как яркое мелирование, балаяж или окрашивание кончиков во все цвета радуги.

На родительских форумах мнения разделились. Некоторые матери, такие как Наталья или Галина, не видят ничего плохого в экспериментах детей с пятилетнего возраста, считая это проявлением индивидуальности. Другие, как Лена или Марина, выступают против, опасаясь за здоровье волос и приводя в пример одноклассниц, чей внешний вид со временем становился, по их мнению, неопрятным.

Психолог Евгений Богомолов в свою очередь утверждает в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом", что родителям не следует агрессивно противостоять появлению индивидуальности подростка. По его мнению, эксперименты с внешностью – это естественный и необходимый процесс сепарации и взросления, а также способ показать принадлежность к группе. Когда родители проговаривают цвет и находят хорошего мастера, они закрепляют в уме подростка мысль о том, что его понимают. С депутатом ЗакСа Любовью Менделеевой он солидарен в вопросе компромисса: она рассказала, что в их семье внучке разрешили покрасить кончики в синий и красный на лето, а к школе их просто подстригли.

Если ребенок захотел яркий образ накануне учебного дня, юристы на форумах напомили, что государственная школа в РФ не имеет права запрещать красить волосы в неестественные цвета. Согласно статье 38 федерального закона "Об образовании в РФ", школы могли устанавливать требования только к одежде, тогда как прическа и цвет волос к ней не относились. При этом председатель комиссии ЗакСа по молодежной политике Андрей Малков считает, что следует позволить каждому учебному заведению самостоятельно определять границы допустимости. Психолог Богомолов добавил, что в случае конфликта родителям нужно оставаться на стороне ребенка, так как администрация школы будет бессильна, если он хорошо учится.

Журналисты издания задались вопросом, чем именно молодежь красит волосы. Маркетплейсы предлагают средства с прямыми пигментами, которые не проникают глубоко в структуру, а затрагивают лишь поверхность. Колорист Александр Николаев пояснил, что это пигменты прямого действия, которые работают как гуашь, не требуя перекиси водорода. Трихолог Катерина Кокина отметила, что такие средства немного разрыхляют кутикулярный слой, но не являются критически опасными. Однако врач-дерматолог Дмитрий Осташенко предупредил, что наибольшую опасность представляют не сами пигменты, а компоненты красок, такие как парафенилендиамин (PPD), аммиак и окислители. Он подчеркнул, что они могут вызывать сильные аллергические реакции, сухость, ломкость и выпадение волос, а из-за быстрого смывания ярких цветов накопительное воздействие химических веществ возрастает.

Ранее директор Школы креативной экономики СПбГУ оценил перспективы отрасли.

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